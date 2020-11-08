СМИ: Байден отменит сразу несколько указов Трампа после инаугурации

Джо Байден, который заявил о своей победе на выборах президента США, собирается отменить несколько распоряжений Дональда Трампа. Он выпустит указы сразу после вступления в должность.

Среди планов Байдена отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения и возвращение страны в Парижское соглашение по климату, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники. Если кандидата в президенты признают официальным победителем, он вступит в должность 20 января 2021 года.

Еще в планах Байдена отмена запрета на иммиграцию и восстановление программы получения гражданства США по праву рождения.

Сам Джо Байден уже обратился к нации. Он поблагодарил американцев за поддержку и сказал, что за него отдали свои голоса 75 миллионов граждан страны. Байден объявил, что именно его выбрали лидером нации. Кандидат в президенты пообещал сделать так, чтобы США снова начали уважать за рубежом. Также он намерен уничтожить системный расизм в Америке и победить коронавирус окончательно, не поскупившись на затраты.