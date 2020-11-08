Первая леди США могла и раньше уйти от мужа, но она боялась наказания от Трампа.

«Мелания считает каждую минуту до того момента, когда он покинет свой пост и она сможет развестись. Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — рассказала бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман.

Все 15 лет их брака фактически были «сделкой», поэтому супруги спали в отдельных комнатах Белого дома, отметила бывшая помощница Стефани Волкофф.

Пятидесятилетняя Мелания Трамп неоднократно уверяла в интервью журналистов, что у нее прекрасные отношения с 74-летним мужем, они якобы даже ни разу не ссорились. Однако СМИ писали, что Трамп составлял брачное соглашение со второй женой Марлой Мейплз. Согласно договору, женщине запрещалось публиковать какие-либо материалы или критиковать его в интервью. Адвокат Кристина Превайт предположила, что Мелания тоже согласилась на подобный кодекс молчания.

Мелания Трамп разрыдалась, когда ее муж победил на президентских выборах в 2016 году. Одна из ее подруг тогда сказала: «Мелания никогда не ожидала, что он победит». Первая леди США ждала переезда из Нью-Йорка в Вашингтон пять месяцев, их сын должен был окончить школу. Однако бывшая помощница Стефани Волкофф утверждала, что в действительности Мелания вела переговоры о пост-брачном соглашении. Это было нужно, чтобы потом ребенку досталась положенная доля.

Сторонники Трампа продолжили акции протестов перед зданиями администрации в столицах нескольких штатов. Они выкрикивали «Остановите кражу!» и «Это еще не конец» в Атланте, Фениксе, Таллахасси, Остен, Бойсе и Бисмарке.