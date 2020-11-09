Петицию за пересчет голосов подписали более 1,5 млн американцев

Несмотря на отсутствие какой-либо подтвержденной информации о массовых нарушениях на выборах в США, в Сети появилась петиция с требованием заново пересчитать голоса избирателей или переголосовать. На момент публикации новости ее подписали уже 1 582 962 человека.

Авторы петиции заявили, что подсчет голосов нуждается в более тщательном контроле. Избиратели США устали от искажения информации о выборах в СМИ. По мнению инициаторов петиции, в некоторых штатах власти действовали неконституционно из-за отсутствия прозрачности в отношении того, как бюллетени попали на участки и как обрабатывались.

«Мы также просим, чтобы никакие средства массовой информации не могли сообщать о голосах, отданных за того или иного кандидата, до тех пор, пока не будут получены, подсчитаны и проверены 100% голосов. Мы просим распространить это действие на все избирательные кампании местного, государственного и федерального уровней», — сказано в тексте воззвания.

Одни из инициаторов петиции Энтони Крик сообщил изданию DJHJ Media, что 23 года прожил в Айове, а сейчас переехал в Аризону.

«Я особенно не высовываюсь, но придерживаюсь своей линии. Для любой деревенщины есть свой предел. Я, конечно, сельский житель, но я же не идиот. Я твердо верю, что Трамп вновь сделает Америку великой!» — подчеркнул республиканец.

Действующий глава государства Дональд Трамп не признал победу своего оппонента от Демократической партии Джо Байдена, объявленную до завершения подсчета голосов на избирательных участках. Он намерен обратиться в суд и добиться справедливого пересчета бюллетеней.