Петицию за пересчет голосов подписали более 1,5 млн американцев
Авторы петиции заявили, что подсчет голосов нуждается в более тщательном контроле. Избиратели США устали от искажения информации о выборах в СМИ. По мнению инициаторов петиции, в некоторых штатах власти действовали неконституционно из-за отсутствия прозрачности в отношении того, как бюллетени попали на участки и как обрабатывались.
«Мы также просим, чтобы никакие средства массовой информации не могли сообщать о голосах, отданных за того или иного кандидата, до тех пор, пока не будут получены, подсчитаны и проверены 100% голосов. Мы просим распространить это действие на все избирательные кампании местного, государственного и федерального уровней», — сказано в тексте воззвания.
Одни из инициаторов петиции Энтони Крик сообщил изданию DJHJ Media, что 23 года прожил в Айове, а сейчас переехал в Аризону.
«Я особенно не высовываюсь, но придерживаюсь своей линии. Для любой деревенщины есть свой предел. Я, конечно, сельский житель, но я же не идиот. Я твердо верю, что Трамп вновь сделает Америку великой!» — подчеркнул республиканец.
Действующий глава государства Дональд Трамп не признал победу своего оппонента от Демократической партии Джо Байдена, объявленную до завершения подсчета голосов на избирательных участках. Он намерен обратиться в суд и добиться справедливого пересчета бюллетеней.