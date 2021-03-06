СМИ: Словакия отправила тяжелобольных COVID-19 в соседние страны

Места в реанимационных палатах в больницах Словакии закончились, поэтому тяжелобольных коронавирусной инфекцией начали отправлять в Германию и Польшу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

По официальным данным, всего в реанимации сейчас находятся 349 пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. При этом в поддержке искусственной вентиляции легких нуждаются 367 человек.

В пресс-службе ведомства заявили, что в субботу, 6 февраля, двух больных отправили в германский Дортмунд. Также тяжелых пациентов переводят в ковидный госпиталь польского Горлице.

За минувшие сутки в стране выявили 2 552 случая заражения коронавирусом. Больничное лечение проходят 3 911 заразившихся COVID-19. Умерли за сутки 74 человека.

С конца декабря 2020 года в Словакии началась вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день прививки получили 38 582 жителей.

В начале этой неделе Минздрав страны получил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат начнут применять через две недели. Закупка привела к правительственному скандалу. Члены правящей коалиции обвинили министра здравоохранения Игоря Матовича в нарушении правил ЕС. Сам глава ведомства заявил, что не намерен рисковать жизнями простых людей только потому, что вакцина произведена в России.