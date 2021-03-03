Западный курс оказался важнее здоровья жителей. Власти Словакии рассорились из-за «Спутника V»

В Словакии начался политический кризис из-за того, что премьер-министр страны заключил сделку по приобретению российской вакцины против коронавируса. Многие политики заявили, что это подрывает прозападную позицию страны. А премьер призвал коллег забыть о политике и подумать о здоровье своих граждан.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что заключил сделку по «Спутнику V» в общественных интересах на фоне всплеска числа зараженных коронавирусом. Как пишет Associated Press, Матович подчеркнул — суть не в том, откуда идет вакцина, а в том, что она спасает жизни.

Словакия заключила сделку о приобретении двух миллионов доз российской вакцины. По словам премьер-министра, страна получит один миллион в течение следующих двух месяцев и еще один — в мае и июне.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, использующей вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарственных средств. Премьеру удалось провернуть эту сделку с одобрения министра здравоохранения Марека Крайчи.

Политика выше здоровья

Министр иностранных дел Иван Коркок заявил, что хочет проконсультироваться с руководством страны по поводу покупки «Спутника V». Сам он считает вакцину инструментом в гибридной войне России против Запада. По его словам, такая покупка ставит под сомнение явную прозападную ориентацию Словакии.

«Этот политический инструмент разделяет нас дома и за рубежом», — сказал Коркок.

Экс-постпред Словакии в НАТО Томаш Валашек, как только стало известно о сделке, сообщил, что покидает коалицию в парламенте. Он заявил, что такие действия под его именем проходить не будут.

Партия «За народ», входящая в коалиционное правительство, намерена собраться в ближайшее время для обсуждения дальнейших шагов. Ее лидер, заместитель премьер-министра Вероника Ремисова, неоднократно заявляла, что «Спутник V» нельзя использовать без одобрения регулятора ЕС по лекарствам.

«Мы также заботимся о здоровье наших граждан и их прививках, но только вакцинами, безопасность и эффективность которых проверены», — сказала Ремисова.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что она выступает за использование «всех доступных и безопасных вакцин» для защиты жизни людей, но «Спутник V» не входит в их число, потому что «нет ответственного органа, который мог бы гарантировать его безопасность».

Чапутова выступила во вторник после встречи с главой словацкого агентства по лекарствам Зузаной Батовой, которая сказала, что использование незарегистрированной вакцины очень рискованно.

Нет времени на ожидание

Премьер-министр Матович объяснил, что западные вакцины медленно распространяются по странам. Поставок приходится ждать слишком долго. Словакия не может полагаться только на европейские решения. Он призвал своих партнеров по коалиции «на время отложить политику».

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние две недели средняя ежедневная смертность в Словакии выросла с 1,78 смерти на 100 тысяч человек до 1,81 смерти.

На данный момент от COVID-19 в стране с населением 5,4 миллиона человек умерли 7388 жителей. В понедельник были госпитализированы рекордные 4042 пациента с коронавирусом.

Матович сказал, что два миллиона доз российской вакцины могут помочь разрешить «самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны». Это также позволит ускорить программу вакцинации на 40%. На данный момент прививку в Словакии получили 305 832 человека.

Коалиционное правительство пыталось воспрепятствовать покупке «Спутника V» еще в феврале, когда один из четырех партнеров по коалиции наложил вето на этот шаг. В связи с этим Матович держал сделку с Россией в секрете. Он объявил о ней только в понедельник, 1 марта, когда самолет с 200 000 доз вакцины приземлился в городе Кошице на востоке Словакии.

Министр здравоохранения Марек Крайчи сказал, что власти смогут начать вакцинацию «Спутником V» примерно через две недели.

«Я рад, что эта вакцина будет в распоряжении граждан Словакии», — сказал он, добавив, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Стоит отметить, что применение российской вакцины одобрили уже 27 стран, в их числе ОАЭ, Аргентина, Белоруссия, Черногория, Бахрейн, Палестина и многие другие. А Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает работу с Европейским агентством по лекарственным препаратам для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».