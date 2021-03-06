Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от «Спутника V»

Нельзя отказываться от вакцины «Спутник V» только потому, что она произведена в России, заявил премьер Словакии Игорь Матович. Так он отреагировал на призывы местных политиков отказаться от использования этого препарата.

Матович в сообщении на своей странице в Facebook подчеркнул, что несмотря на высказывания о том, что препарат является «геополитическим оружием России», «Спутник V» не будет возвращен в Россию.

«Мы — неотъемлемая часть Евросоюза, но я не могу отказаться от спасения наших людей качественной вакциной только потому, что она сделана в России <…> Я не убийца», — написал премьер-министр Словакии. Его слова приводит газета «Известия».

На сегодня российский препарат против коронавируса «Спутник V» уже зарегистрировали в более чем 40 странах. «Спутник V» вошел в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Руководство Европейского Союза, столкнувшись с пандемией и кризисом из-за поставок вакцин, вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан ведет политическую игру, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что сейчас руководство Евросоюза пытается своими заявлениями прикрыть себя, понимая, в каком неприятном свете они себя уже выставили.