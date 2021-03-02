Словакия приобрела 2 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Словакия сразу после Венгрии приобрела два миллиона доз российской вакцины «Спутник V» до того, как препарат прошел регистрацию Европейским союзом, сообщил «МИР 24».

Словакия решила закупить нашу вакцину на фоне задержек с поставками западных препаратов. Отмечается, что первую партию вакцины доставили транспортным самолетом Минобороны. Ее распределение среди добровольцев начнется через две недели. По словам главы правительства страны Игоря Матовича, многие граждане уже выразили желание получить «Спутник V».

«В ближайшие два месяца, согласно контракту, мы получим миллион доз вакцины. А затем, в мае и июне, еще один миллион. Я считаю, что россияне будут придерживаться оговоренных сроков и объемов, — заявил Матович.

С помощью «Спутника V» стране удастся ускорить процесс вакцинации более чем на 40%.