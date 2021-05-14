СМИ: Роберт де Ниро получил травму ноги в Оклахоме, где снимается с Ди Каприо в фильме Скорсезе

Роберт де Ниро травмировал ногу в американском штате Оклахоме. Там он снимается в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Из-за ЧП актер вернулся к себе домой — в Нью-Йорк. Об этом сообщил сайт TMZ.

Источник издания заявил, что де Ниро получил травму не во время съемок. Как именно произошло ЧП, не уточняется. Однако известно, что 13 мая звезда вылетела в Нью-Йорк. Там актер в пятницу посетит врача.

Журналисты утверждают, что полученная травма не повлияет на съемочный процесс. По словам источника, нужные к настоящему моменту сцены с де Ниро, уже сняли. Вернется ли актер обратно в Оклахому, неизвестно.

«Убийцы цветочной луны» — это экранизация одноименной книги Дэвида Гранна. Главные роли в фильме Скорсезе отдал Роберту де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Режиссер работает с этим актерами не впервые. Де Ниро принес популярность фильм Скорсезе «Таксист», который вышел еще в 1976 году. В общей сложности вместе они работали над 11 картинами.

Скорсезе также любит работать и с Ди Каприо. Актер, в частности, снимался в таких картинах режиссера, как «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Волк с Уолл-Стрит».