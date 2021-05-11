Ди Каприо выложил в Сеть кадр из нового фильма «Убийцы цветочной луны»

Актер Леонардо Ди Каприо выложил в соцсети кадр из нового фильма «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на его Instagram.

Режиссером фильма стал Мартин Скорсезе. Ди Каприо сыграл главную роль. На фото с ним актриса Лили Глэдстоун.

Съемки кино начались в апреле этого года. Дата выхода фильма пока не известна, так как из-за коронавируса все постоянно сдвигалось.

Действие фильма происходит 1920-е годы в Оклахоме. Герой Ди Каприо должен помочь индейцам, которые нашли нефть.

Также создатели психологического триллера 2018 года «Веб-камера» Иса Маццеи и Даниэль Гольдхабер снимут ремейк легендарного фильма ужасов «Лики смерти» (1978). После кассового успеха фильма «Годзилла против Конга» компания Legendary Entertainment приобрела права с целью запуска фаншизы ужасов.

Сюжет ремейка будет вращаться вокруг женщины-модератора веб-сайта, похожего на YouTube. Ее работа состоит в том, чтобы отсеивать оскорбительный и жестокий контент. Героиня случайно наталкивается на группу, которая публикует кадры жестоких убийств. Она попытается выяснить, настоящие они или нет?