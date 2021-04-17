Роберт Де Ниро рассказал, как бывшая жена разоряет его после развода

Актер Роберт Де Ниро заявил, что у него кончаются деньги на содержание экс-супруги. По его словам, Грейс Хайтауэр буквально разоряет его. Светская львица ведет слишком экстравагантный образ жизни, который бьет по его карману, сообщила газета Daily Mail.

По решению суда Хайтауэр должна ежегодно получать от актера один миллион долларов, а также часть денег после продажи дома за 20 миллионов долларов. По словам адвоката Де Ниро, бывшая супруга звезды тратит в месяц 215 тысяч долларов по кредитным картам и 160 тысяч долларов наличными.

Состояние актера составляет порядка 500 миллионов долларов, но экс-жена делает все, чтобы оно стремительно уменьшалось.

Адвокат Хайтауэр в ответ обвинил Де Ниро в непомерных тратах на аренду вертолета и полеты первым классом. По словам юриста, летом 2019 актер потратил почти полмиллиона долларов на аренду дома на южном берегу Лонг-Айленда, 150 тысяч долларов на каникулы в День благодарения. В 2019 и 2020 годах траты Де Ниро на его взрослых детей составили один миллион долларов.

Де Ниро и Хайтауэр поженились после 10 лет отношений. Их брак продлился 20 лет. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011 году на свет появилась дочь Хелен.