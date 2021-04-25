Скорцезе решил снять мюзикл по творчеству композитора Гершвина

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорцезе близок к тому, чтобы исполнить свою давнюю мечту. С 1993 года он хочет снять фильм о творчестве американского композитора Джооджа Гершвина. Теперь, вместе с продюсером Ирвином Уинклером он объединится с шоураннером «Современная любовь» Джоном Карни и снимет мюзикл под названием «Чарующий ритм» (Fascinating Rhythm).

Издание Deadline сообщило, что Карни уже написал в соавторстве с Крисом Клуэссом (шоу «Безумное телевидение») сценарий. Музыкальная драма, названная в честь одноименной песни Гершвина, описывается как «волшебное путешествие молодой женщины через прошлое и настоящее Нью-Йорка, вдохновленное жизнью и музыкой американского композитора Джорджа Гершвина».

В фильме будет использована музыка композитора, его родственники это уже одобрили. Неизвестно, правда, какие именно композиции.

Уроженец Российской империи Гершвин переехал в Голливуд и написал музыку для множества фильмов. Самыми известными его произведениями являются «Голубая рапсодия» и опера «Порги и Бесс». Он умер в 38 лет после операции по удалению опухоли головного мозга.

Скорсезе давно хотел снять фильм о Гершвине. В 1993 году он был близок к началу его производства, на главную роль пробовались Ричард Дрейфус и Роберт Де Ниро. Но фильм так и не получил одобрения от Warner Bros.

В 2010 году вместе со Стивеном Спилбергом он предпринял еще одну неудачную попытку снять киноленту о Гершвине. Главную роль должен бал сыграть Закари Куинто.

По мнению продюсера Александра Роднянского, в этом году статуэтку «Оскара» получит фильм «Земля кочевников».