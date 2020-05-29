Трамп направил в Миннеаполис военных, чтобы подавить погромы

«Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и близлежащие районы. Наша миссия — защищать жизни, охранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации», — говорится в сообщении американских силовиков.

Ранее президент США пригрозил ввести армию в город, если там не прекратятся беспорядки.

«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные всегда рядом», — написал американский лидер в Twitter.

Трамп добавил, что все сложности и управление ситуацией он возьмет на себя.

«Когда начинается мародерство — гремят выстрелы», — подытожил президент США.

На этой неделе в Миннеаполисе от рук полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд. Люди вышли на улицу с требованиями возмездия и справедливости. Акции протеста переросли в массовые беспорядки. Люди начали громить и грабить магазины. На всей территории Миннесоты ввели режим ЧС.