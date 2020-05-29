Убившего чернокожего американского полицейского арестовали

В Миннеаполисе арестовали полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Стража порядка не смутили крики задержанного о том, что ему нечем дышать.

Шовин был уволен сразу после инцидента, но общественность требовала правосудия, сообщило РИА «Новости». Офицер американской полиции проявил насилие в отношении задержанного, из-за чего тот сначала впал в кому, а после скончался в госпитале.

В Миннеаполисе уже третьи сутки не затихают акции протеста и погромы, вызванные убийством темнокожего мужчины. Жители громят полицейские участки и магазины. Во всем штате Миннесота и самом городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент США Дональд Трамп направил более 500 бойцов национальной гвардии в Миннеаполис, чтобы стабилизировать ситуацию с беспорядками.