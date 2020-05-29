    29 мая 2020, 22:06

    Убившего чернокожего американского полицейского арестовали

    Александра Каширина

    В Миннеаполисе арестовали полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Стража порядка не смутили крики задержанного о том, что ему нечем дышать.
    Убившего чернокожего американского полицейского арестовали

    Шовин был уволен сразу после инцидента, но общественность требовала правосудия, сообщило РИА «Новости». Офицер американской полиции проявил насилие в отношении задержанного, из-за чего тот сначала впал в кому, а после скончался в госпитале.

    В Миннеаполисе уже третьи сутки не затихают акции протеста и погромы, вызванные убийством темнокожего мужчины. Жители громят полицейские участки и магазины. Во всем штате Миннесота и самом городе введен режим чрезвычайной ситуации.

    Президент США Дональд Трамп направил более 500 бойцов национальной гвардии в Миннеаполис, чтобы стабилизировать ситуацию с беспорядками.