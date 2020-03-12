СМИ: решение Трампа о запрете на въезд в США шокировало Европу

США ограничили въезд на территорию страны для европейцев. Решение шокировало представителей Евросоюза. Они не ожидали, что Дональд Трамп пойдет на подобные меры.

Не в курсе намерений американского президента оказались несколько европейских послов в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN. И это несмотря на тесный контакт с администрацией Белого дома в последние дни.

По словам бельгийского дипломата, слухи о поездках из Европы действительно ходили. Но никто не думал, что с ними произойдет нечто «настолько радикальное».

«Непонятно, почему для Великобритании сделали исключение, а внутри самой страны какие-либо меры не предпринимаются», — задался вопросом политик.

Послы получили уведомления от администрации президента США уже после того, как он в прямом эфире объявил об ограничениях. Госдепартамент разослал уведомления и в европейские посольства, но пока ничего не объяснил.

Трамп обратился к американцам в прямом эфире из Овального кабинета и заявил, что въезд в страну из Европы закрыт с 13 марта. Ограничение будет длиться 30 дней. Для американцев, которые прошли необходимые тесты на коронавирус, сделают исключение. Действует оно и для Великобритании.

Сейчас в США коронавирус выявили уже у более чем 1,2 тысячи человек. Зараженные есть в 43 штатах и округе Колумбия. Заболели в том числе актер Том Хэнкс вместе с супругой и сенатор Конгресса США Мария Кантуэлл. Скончались 38 человек.