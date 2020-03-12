Сенатор Конгресса США заболела коронавирусом

Кантуэлл работает в своем офисе в одном из зданий Конгресса в Вашингтоне. Сенатор потребовала всех подчиненных на этой неделе работать удаленно. Она попросила их провериться на коронавирус.

В США COVID-19 заразились 1237 человек, его жертвами стали 37. Среди заболевших — голливудский актер Том Хэнкс и его жена. Ранее президент страны Дональд Трамп объявил, что с 13 марта на 30 дней закрывает въезд из Европы в США. Исключение касается Великобритании и американцев, которые хотят вернуться на родину.

Вспышка нового типа коронавируса возникла в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже вирус распространился по всей стране и вышел за ее пределы. Сейчас ситуация хуже всего обстоит в Иране, Южной Корее и Италии. Итальянские власти из-за эпидемии закрыли страну на карантин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала распространение СОVID-2019 пандемией.

По последним данным, коронавирусом нового типа в мире заболели 122 тысячи человек, еще более 4500 умерли. Все последние новости о COVID-2019 — в большом материале «360».