Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс сообщил в соцсетях, что он и его жена Рита Уилсон сдали анализы на коронавирус, и получили положительный результат. Они решили пройти тест из-за легкого недомогания, которое почувствовали, находясь в Австралии.

Том Хэнкс написал в Instagram, что почувствовали себя простуженными, у его жены повысилась температура. Супруги решили «играть по правилам», и сдали анализы, результаты которых оказались положительными.

«Существуют определенные протоколы, которые надо соблюдать. Хэнксы решили изолироваться, и перейти под наблюдение врачей на тот срок, который диктует здравоохранение и общественная безопасность. Конечно, это не на один день», — написал актер.