Трамп обратился к американцам из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из Овального кабинета обратился к американцам, чтобы рассказать о новых мерах, которые Вашингтон планирует ввести с 13 марта для борьбы с коронавирусом. Трансляцию вел Белый дом.

Дональд Трамп сообщил, что на 30 дней запрещаются все поездки из континентальной Европы. Исключение составят только рейсы из Великобритании. Запрет не коснется американцев, которые захотят вернуться из Европы домой.

Президент США подчеркнул, что распространения коронавируса на сможет спровоцировать в стране финансовый кризис, но власти предпримут и экономические меры.

В частности, администрация выдаст кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадают от эпидемии. На меры финансовой поддержки будут выделены 200 миллиардов долларов.

«Чтобы работающие американцы, пострадавшие от этого вируса, могли оставаться дома не опасаясь финансовых трудностей, для оказания финансовой помощи я скоро приму экстренные беспрецедентные меры», — пообещал президент.

Он сообщил, что уже приказал министерству финансов отсрочить уплату налогов или штрафов для некоторых пострадавших лиц и предприятий. Трамп также призвал Конгресс предоставить «немедленное» освобождение от налога на заработную плату в дополнение к другим мерам.

Трамп обвинил Евросоюз в сложившейся в США обстановке. По его мнению, власти ЕС не смогли предпринять достаточно быстрых мер для борьбы со вспышкой заболевания, и туристы из Европы «засеяли» коронавирусом Соединенные Штаты.

Американский президент заявил, что намерен пристально следить за ситуацией с заболеваемостью и намерен и дальше использовать «всю полноту власти», чтобы защитить американцев.

Трамп призвал сограждан оставаться дом, если они плохо себя чувствуют.