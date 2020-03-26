СМИ: продавщица креветок из Уханя первой заразилась коронавирусом

В Китае продолжают высказывать предположения о том, кто стал «нулевым пациентом» с коронавирусом. По версии газеты «Пэнпай», первой заболевшей стала продавщица креветок на рынке морепродуктов в Ухане.

По данным газеты, женщина по фамилии Вэй, которая занималась торговлей живыми креветками на рынке «Хуанань», заболела 11 декабря. У нее поднялась температура, но бизнесвумен решила не отлеживаться дома, а сделать себе укол и пойти на работу. Для этого она обратилась в небольшую клинику, которая находилась на первом этаже ее дома, написало РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Однако самочувствие Вэй не улучшилось и после второго укола. В другой больнице ей тоже не смогли помочь, тогда она решила отлежаться дома, а 16 декабря обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии. Непонятно, как Вэй подхватила коронавирус, но ее называют первым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 на рынке «Хуанань».

О том, что в Китае началась вспышка неизвестной пневмонии, комитет здравоохранения сообщил 31 декабря. Тогда заболевших было 27 человек. То, что вирус передается от человека к человеку, стало понятно только в январе.

Журналисты пишут, что 24 из 27 первых заболевших имели историю контактов с рынком «Хуанань», четверо из них — члены одной семьи. При этом 11 человек из первой группы заболевших поначалу лечились в маленьких клиниках, как и Вэй. Все эти учреждения сейчас закрыты.

Журналисты также нашли первого заболевшего человека, который не имел связи с рынком. Это мужчина по фамилии Чэнь, у него температура поднялась 16 декабря. Он так и не смог понять, где заразился. От рынка мужчина живет в 30 километрах и никогда там не бывает. Удивительно, что, несмотря на отсутствие предосторожностей, никто из членов его семьи не заразился.

Сейчас распространение коронавируса превратилось в пандемию. По всему миру его подхватили более 471 тысячи человек, погибших — свыше 21 тысячи. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Китае, Италии, США, Испании и Германии.