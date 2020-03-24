Более 90% китайцев справились с коронавирусом
Специалисты Национальной комиссии по здравоохранению подчеркнули, что более 90% заразившихся коронавирусом граждан выздоровели. Из 81 171 пациентов от инфекции избавились 73 159. Об этом сообщил Daily Storm.
Медики диагностировали заражение коронавирусом в 67 801 случае с начала пандемии в провинции Хубэй в Китае. Из них жертвами стали 3160 человек. Уровень смертности — 4,66%. Всего из 13 370 заболевших в КНР скончались 117 человек. Смертность — 0,87%.
Ранее стало известно, что транспортное сообщение с Уханем восстановят 8 апреля.