Более 90% китайцев справились с коронавирусом

Медики диагностировали заражение коронавирусом в 67 801 случае с начала пандемии в провинции Хубэй в Китае. Из них жертвами стали 3160 человек. Уровень смертности — 4,66%. Всего из 13 370 заболевших в КНР скончались 117 человек. Смертность — 0,87%.

Ранее стало известно, что транспортное сообщение с Уханем восстановят 8 апреля.