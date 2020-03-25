Новый вирус из Китая? СМИ сообщили о гибели первого зараженного

Заболевание это — хантавирус. Он передается через грызунов, но были случаи, когда вирус передавался от человека к человеку. Такие инциденты зафиксировали несколько лет назад в Аргентине и Чили.

И вот новый случай — в провинции Юньнань в Китае. По информации местных СМИ, зараженный хантавирусом умер прямо в общественном транспорте. Теперь всех, кто с ним ехал в автобусе и общался до трагедии, проверяют. Но пока эти данные не подтвердило ни одно официальное ведомство.

Хантавирус впервые описан биологами в 1978 году. В большинстве случаев заражение проявляется в легкой форме лихорадки.

С появлением коронавируса тоже до сих пор не все понятно. «360» собрал все теории происхождения заболевания.