Новый вирус из Китая? СМИ сообщили о гибели первого зараженного
Пока мир борется с коронавирусом, китайская пресса трубит о новом виде заразы. И от нее уже есть первая жертва. Первым об этом сообщило издание Global Times в своем аккаунте в Twitter, затем информацию подхватили десятки агентств. Официальных заявлений от властей пока не было.
Заболевание это — хантавирус. Он передается через грызунов, но были случаи, когда вирус передавался от человека к человеку. Такие инциденты зафиксировали несколько лет назад в Аргентине и Чили.
И вот новый случай — в провинции Юньнань в Китае. По информации местных СМИ, зараженный хантавирусом умер прямо в общественном транспорте. Теперь всех, кто с ним ехал в автобусе и общался до трагедии, проверяют. Но пока эти данные не подтвердило ни одно официальное ведомство.
Хантавирус впервые описан биологами в 1978 году. В большинстве случаев заражение проявляется в легкой форме лихорадки.
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