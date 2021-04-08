СМИ предупредили о планах США послать военные корабли в Черное море

В ближайшее время Соединенные Штаты могут направить в Черное море боевые корабли. Вашингтон готов пойти на такой шаг якобы из-за «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

Поддержку Киеву в Белом доме планируют оказать в течение нескольких недель, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США.

Развертывание боевых кораблей станет «особым сигналом для Москвы».

О намерении войти в воды Черного моря США обязаны уведомить за 14 дней, как указано в соглашении о проливах 1936 года. Документ указывает, что их контролирует Турция. Информации о том, отправила ли американская сторона уведомление, нет.

В четверг ВМФ Украины без предупреждения начал учения в Черном море. А в Киев из-за ситуации на украинской границе прилетел глава МИД Польши Збигнев Рау.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Украины в Донбассе и целенаправленное обострение обстановки на линии соприкосновения.