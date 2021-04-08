Путин заявил Меркель о провокациях Киева в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер в ходе беседы обратил внимание на провокационные действия Киева в Донбассе, сообщил сайт Кремля.

Путин и Меркель выразили обеспокоенность в связи с эскалацией на юго-востоке Украины. Глава РФ обратил внимание канцлера ФРГ на провокации Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

«Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — сообщили в Кремле.

Лидеры России и Германии также обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Была отмечена важность решения задач гуманитарной направленности. Путин при этом заявил о недопустимости политизации вопросов иностранной помощи сирийскому народу, возвращения беженцев и восстановления инфраструктуры. Кроме того, Путин и Меркель обсудили положение дел в Ливии и обстановку на Балканах.

Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они обсудили в том числе реформу армянской армии.