Глава МИД Польши прилетел в Киев из-за ситуации на границе Украины

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау приедет в Киев, чтобы обсудить обстановку на границе Украины. Сообщение об этом появилось в Twitter польского МИД.

«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев в свете угрозы миру на границах Украины», — сказано в сообщении.

Позже МИД Польши сообщил о начале рабочий визита министра на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский 8 апреля приехал в Донбасс из-за обострившейся ситуации между самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР и Украиной.

Зеленский должен посетить передовые позиции, где в последнее время участились случаи обстрелов. Режим перемирия нарушен, несколько украинских военных погибли. Президент намерен пообщаться с военными. В частности, с силовиками, несущими службу на передовой.

Часть Донецкой и Луганской областей заявили об образовании ДНР и ЛНР весной 2014 года после госпереворота на Украине. На протяжении семи лет на юго-востоке страны продолжаются боевые действия. Киев отказывается признавать независимость ДНР и ЛНР.