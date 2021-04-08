Украина внезапно начала военные учения в Черном море

В четверг Военно-морской флот Украины без предупреждения начал учения в Черном море. Информация появилась на сайте «Страна.ua».

Издание ссылается на представителя Администрации морских портов страны. Военные учения начались на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также обострения обстановки в регионе.

«В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ», — говорится в сообщении.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ранее завил, что начало полномасштабного конфликта в Донбассе станет для Украины началом конца. Он добавил, если конфликт примет опасную форму, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе. Козак также призвал не преувеличивать внешнее влияние со стороны Америки на украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, глава государства руководствуется внутриполитическими соображениями.