СМИ: напавший на детсад в Китае мужчина может быть психически болен

Напавший на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая может иметь психические расстройства, сообщили местные СМИ. Он ранил 16 детей и двух взрослых.

Мужчина напал на детей и воспитателей в городе Бэйлю 28 апреля в первой половине дня. Он ранил 16 детей и двух воспитателей. Всех пострадавших отправили к медикам для оказания необходимой помощи. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции Китая, нападавшему 25 лет. Он нанес пострадавшим рубленые раны. Нападавшего сразу же задержали , отмечается, что у него, вероятно, были проблемы с психикой.

Во время задержания подозреваемый получил ранение. Пока не сообщается, что стало мотивом нападения на детский сад. Сейчас сотрудники китайской полиции продолжают выяснять все обстоятельства и подробности.

В России два года назад произошел аналогичный случай. В детский сад Нарьян-Мара ворвался мужчина и зарезал шестилетнего мальчика, сообщала газета «Известия». В середине июля прошлого года суд приговорил охранника, который впустил обвиняемого в детский сад «Сказка», к 2,5 года колонии. Убийцу мальчика суд отправил на принудительное лечение.