Появилось видео задержания мужчины, порезавшего 16 детей в Китае

Вооруженный мужчина напал на один из детских садов в Китае. Он ранил 16 детей и двух взрослых. Сотрудники полиции уже нашли подозреваемого, а видео задержания появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители ведут под руки мужчину. Одетый в темные штаны и синюю футболку подозреваемый не оказывает сопротивления.

Нападение на детский сад произошло днем 28 апреля в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Дошкольное образовательное учреждение находится в городе Бэйлю. По предварительной информации, мужчина ранил 16 детей и двух воспитателей. Всех пострадавших отправили к медикам для оказания необходимой помощи. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Во время задержания подозреваемый получил ранение. Пока не сообщается, что стало мотивом нападения на детский сад. Сейчас сотрудники китайской полиции продолжают выяснять все обстоятельства и подробности.