Впустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранник получил 2,5 года колонии

Следком России сообщил, что суд Нарьян-Мара приговорил охранника, впустившего в детский сад «Сказка» убийцу, приговорен к лишению свободы на срок два года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших с него взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей каждому.

На сайте ведомства сообщается, что 35-летний сотрудник частного охранного предприятия ООО «Святогоръ» признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Днем 31 октября 2019 года 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу детсада и позвонил в домофон.

«Охранник ООО „ОП Святогоръ“ в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не установив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время „тихого часа“ отдыхали дети», — сообщил Следком России.

Воспитательница попыталась остановить Дениса Поздеева, но тот оттолкнул женщину и подошел к одной из кроватей. Он нанес несколько смертельных ножевых ранений шестилетнему мальчику.

Охранник свою вину признал частично. Он объяснил, что принял мужчину за одного из родителей детей, поэтому пропустил его в садик.

Эксперты признали, что Поздеев страдает психическим расстройством, и на момент совершения убийства был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительного лечения.