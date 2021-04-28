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    28 апреля 2021, 12:20

    СМИ: 16 детей пострадали при нападении на детский сад в Китае

    Екатерина Шамина

    В Китае, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, неизвестный совершил нападение на детский сад. Пострадали 16 детей и двое воспитателей.

    СМИ: 16 детей пострадали при нападении на детский сад в Китае

    На детей и воспитателей частного детского сада неизвестный напал с ножом во второй половине дня 28 апреля в городе Бэйлю, сообщил портал The Paper.

    Пострадавших госпитализировали с колото-резаными ранами. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

    Полиция уже схватила подозреваемого, он получил ранение при задержании. Неизвестно, что стало мотивом нападения.

    В Нарьян-Маре два года назад в детский сад ворвался мужчина и зарезал шестилетнего мальчика, сообщала газета «Известия». В середине июля прошлого года суд приговорил охранника, который впустил обвиняемого в детский сад «Сказка», к 2,5 года колонии.