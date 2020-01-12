СМИ: американскую базу Балад в Ираке разбомбили

Снаряды упали на взлетно-посадочную полосу базы, в результате чего четыре иракских солдата получили ранения. О жертвах среди американских военных не сообщается.

Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде после авиаудара американских ВВС. В ответ на это Иран вышел из СВПД, подтвердив при этом сотрудничество с МАГАТЭ, а 8 января сбросил 11 ракет на авиабазу США Айн аль-Асад в Ираке. Еще одна ракета была направлена на базу в Эрбиле.

Ракеты повредили вертолет, палатки и парковочные площадки. О жертвах среди американских военных не сообщалось. На следующий день после атак, Дональд Трамп заявил о вводе «жестких экономических санкций» против Ирана.