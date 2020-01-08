    08 января 2020, 19:45

    Трамп анонсировал новые санкций против Ирана

    Анатолий Минкин

    Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ночной атаки на американские базы иранскими ракетами. В своем заявлении он отметил, что никто из военных не пострадал, а нанесенный ущерб был минимальный. В ответ США введут против Ирана новые экономические санкции. Трансляция выступления американского лидера шла на телеканале FOX.
    Трамп анонсировал новые санкций против Ирана

    Какие именно экономические ограничения США планируют ввести, Трамп не уточнил. Однако он призвал всех участников ядерной сделки с Ираном: Россию, Китай, Великобританию, Францию и Германию отказаться от ее выполнения. По его словам, он готов заключить с Ираном новую сделку, которая сделает мир безопасным.

    «Пока я занимаю пост президента США у Ирана не будет ядерного оружия», — подчеркнул Дональд Трамп. Он отметил, что США обладают новым видом оружия, но это не значит, что они готовы его применить.

    «Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которое вы заслуживаете», — обратился президент США к гражданам и лидерам Ирана.

    При этом Трамп отметил, что страны НАТО должны быть больше вовлечены в работу на Ближнем Востоке, а США продолжат свою политику по уничтожению террористов где бы они ни находились.

    Серьезная эскалация в отношениях между США и Ираном началась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, которого армия США уничтожила ракетным ударом по аэропорту Багдада. По словам американцев, военный готовил нападения на военных, а также стоял за организацией атак на военную базу в Ираке и на посольство в Багдаде.

    В ответ власти Ирана пообещали Вашингтону жестокую месть. В ночь на среду, 8 января, под ракетный обстрел попали две американские военные базы в Ираке.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака по американским и коалиционным силам была успешной. Он подчеркнул, что теперь США должны полностью вывести свои войска из региона.