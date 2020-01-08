Трамп анонсировал новые санкций против Ирана

Какие именно экономические ограничения США планируют ввести, Трамп не уточнил. Однако он призвал всех участников ядерной сделки с Ираном: Россию, Китай, Великобританию, Францию и Германию отказаться от ее выполнения. По его словам, он готов заключить с Ираном новую сделку, которая сделает мир безопасным.

«Пока я занимаю пост президента США у Ирана не будет ядерного оружия», — подчеркнул Дональд Трамп. Он отметил, что США обладают новым видом оружия, но это не значит, что они готовы его применить.

«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которое вы заслуживаете», — обратился президент США к гражданам и лидерам Ирана.

При этом Трамп отметил, что страны НАТО должны быть больше вовлечены в работу на Ближнем Востоке, а США продолжат свою политику по уничтожению террористов где бы они ни находились.

Серьезная эскалация в отношениях между США и Ираном началась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, которого армия США уничтожила ракетным ударом по аэропорту Багдада. По словам американцев, военный готовил нападения на военных, а также стоял за организацией атак на военную базу в Ираке и на посольство в Багдаде.

В ответ власти Ирана пообещали Вашингтону жестокую месть. В ночь на среду, 8 января, под ракетный обстрел попали две американские военные базы в Ираке.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака по американским и коалиционным силам была успешной. Он подчеркнул, что теперь США должны полностью вывести свои войска из региона.