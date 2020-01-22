Сменили министров, а речь только о Путине. Что зарубежные СМИ писали о новом правительстве России
С момента выхода новостей о реформе Конституции и отставке правительства иноСМИ трубят о коварном плане Путина удержать власть в своих руках. Про обновленный кабинет министров они продолжили писать в таком же духе. Стоит отметить, что новостями об отставке правительства трубили почти все зарубежные порталы. А вот про новые назначения написали в основном крупные СМИ.
Reuters решило в первой половине статьи писать о Путине и его желании остаться у власти после 2024 года. И только во второй начинаются новости о новых лицах в правительстве России.
«Критики уже давно говорят, что Путин, бывший офицер КГБ, хочет остаться на своем посту после окончания своего срока, чтобы он мог получить власть над крупнейшей в мире нацией и одной из двух ее крупнейших ядерных держав», — пишет агентство.
В статье также упоминается, что новые назначения могли быть попыткой перезагрузить имидж правительства.
Телекомпания Al Jazeera решила не усложнять себе жизнь и просто поделилась материалом Reuters у себя на сайте.
Газета New York Times вообще оказалась в полнейшем замешательстве от действий Владимира Путина.
«Большие изменения? А может и нет. Планы Путина заставляют Россию гадать», — гласит заголовок.
Статья начинается с вопросов о том, собирается ли Владимир Путин уходить в отставку или готовит почву для руководства Россией на долгие года. Автор убежден, что путаница и непонимание происходящего в Кремле могут быть частью стратегии президента. Правда спустя несколько предложений он предполагает, что возможно у Путина никакого плана нет.
«Тем не менее, пока появляется все больше деталей о том, что, по-видимому, является крупнейшим правительственным пересмотром в России за последнее десятилетие, истинная природа долгосрочного плана Путина — и есть ли он у него вообще — окутана тайной», — сообщает нам газета.
Также отмечается, что смена министров указывает на две вещи. Первое — это серьезное отношение Путина к внутренним проблемам россиян. Второе — внешняя политика страны не изменится.
Deuteshe Welle написала обо всем по чуть-чуть. Разумеется, не обошлось без фраз о планах президента России удерживать власть в своих руках и после 2024 года.
Wall Street Journal пошла по протоптанной дорожке. Все те же новости о новом кабинете министров, приправленные фразами о желании Путина сохранить политическую власть и укрепить контроль. Дмитрия Медведева автор статьи ласково называет «верным лейтенантом» президента.
France 24 перепечатал материал от AFР, посвященный лишь одной замене в кабинете министров. Он посвящен уходу министра спорта Павла Колобкова. В статье подробно рассказывают про допинг скандал, который произошел во время его работы и возможные причины снятия с должности.
RFI тоже позаимствовали текст у AFP, но уже про Лаврова. В материале рассказывают, что министр иностранных дел является одним из старейших членов российского кабинета и голосом России на протяжении многих лет.
«Опытный, но все еще энергичный дипломат воплощает в себе вызывающую позицию России и геополитическую мощь, которую она использует в Совете Безопасности ООН», — отмечает автор статьи.
А также добавляет, что его иногда угрожающее выражение лица в сочетании с российской политикой в отношении Сирии, Украины и других кризисов принесло Лаврову прозвище «Мистер Нет».
Премию за самый нейтральный и информативный текст можно отдавать Anadolu Agency. В их статье вообще отсутствуют оценочные суждения. Агентство просто перечислило новые назначения.