Новый стиль правления и сравнение с Китаем. Что зарубежные СМИ писали об отставке правительства России
Большинство иноСМИ в своих материалах сделали акцент на Владимире Путине. Они попытались понять, какую выгоду может почерпнуть президент из таких изменений и как будут развиваться события после 2024 года. Про Мишустина журналисты не забыли, но многие уделили ему лишь пару предложений.
Forbes решил написать все коротко и по делу. О событиях после послания Путина журнал рассказал по пунктам и в хронологическом порядке. Сухость статьи разбавил комментарий международного аналитика Strаtfоr Сима Тэка. Он считает, что все ведет к сдвигу в сторону нового стиля правления, но и там все будет «в значительной степени контролироваться Путиным и окружающими его людьми».
New York Times назвала уход премьер-министра Медведева неожиданным и провоцирующим предположения о том, что это маневр Владимира Путина для сохранения власти после 2024 года.
«Новый план Путина сохранить власть навсегда», — гласит громкий заголовок статьи от Bloomberg.
Автор подчеркивает — последние события ясно показывают, что Владимир Путин собирается остаться у власти в том или ином качестве после 2024 года. Иначе, по мнению журналиста, он позволил бы своему преемнику придумать любые конституционные изменения, которые могут быть необходимы.
Журнал TIME тоже начал материал с заголовка о попытках президента России удержать власть подольше. Статья получилась довольно большой и детальной. В ней нашлось место описанию и возможных изменений Конституции, и будущих назначений, и даже сравнению политической системы Китая с российской.
У издания Vox практически вся статья посвящена Владимиру Путину и его будущим шагам. Мишустина в ней описывают как человека «лояльного и не планирующего прибрать слишком много власти к своим рукам».
Reuters сломало шаблон большинства зарубежных статей и сосредоточилось не на Путине, а на новом премьер-министре России. Отмечается, что в своей предыдущей должности Мишустин был довольно успешен, но у него почти отсутствует политическое прошлое и в списках потенциальных кандидатов он практически не фигурировал. Статья также рассказывает о его увлечении хоккеем, образовании и карьерном росте.
Euronews свой материал поделил на три условных блока. Первый был о предложении поста премьер-министра Мишустину; второй посвящен реакции остальных на эту идею; а третий — Путину и темам, которые он затронул в своем послании.