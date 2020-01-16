Новый стиль правления и сравнение с Китаем. Что зарубежные СМИ писали об отставке правительства России

Правительство РФ полным составом ушло в отставку после окончания послания президента Федеральному собранию. Кроме того, появилась рабочая группа, которая займется поправками в Конституцию. На пост премьер-министра России Владимир Путин предложил Михаила Мишустина. Свой пост он занял 16 января. Иностранные СМИ все эти события не смогли проигнорировать. «360» рассказывает, на что зарубежные издания обратили внимание.

Большинство иноСМИ в своих материалах сделали акцент на Владимире Путине. Они попытались понять, какую выгоду может почерпнуть президент из таких изменений и как будут развиваться события после 2024 года. Про Мишустина журналисты не забыли, но многие уделили ему лишь пару предложений.

Forbes решил написать все коротко и по делу. О событиях после послания Путина журнал рассказал по пунктам и в хронологическом порядке. Сухость статьи разбавил комментарий международного аналитика Strаtfоr Сима Тэка. Он считает, что все ведет к сдвигу в сторону нового стиля правления, но и там все будет «в значительной степени контролироваться Путиным и окружающими его людьми».

New York Times назвала уход премьер-министра Медведева неожиданным и провоцирующим предположения о том, что это маневр Владимира Путина для сохранения власти после 2024 года.

«Новый план Путина сохранить власть навсегда», — гласит громкий заголовок статьи от Bloomberg.

Автор подчеркивает — последние события ясно показывают, что Владимир Путин собирается остаться у власти в том или ином качестве после 2024 года. Иначе, по мнению журналиста, он позволил бы своему преемнику придумать любые конституционные изменения, которые могут быть необходимы.

Журнал TIME тоже начал материал с заголовка о попытках президента России удержать власть подольше. Статья получилась довольно большой и детальной. В ней нашлось место описанию и возможных изменений Конституции, и будущих назначений, и даже сравнению политической системы Китая с российской.

У издания Vox практически вся статья посвящена Владимиру Путину и его будущим шагам. Мишустина в ней описывают как человека «лояльного и не планирующего прибрать слишком много власти к своим рукам».

Источник фото: kremlin.ru

Reuters сломало шаблон большинства зарубежных статей и сосредоточилось не на Путине, а на новом премьер-министре России. Отмечается, что в своей предыдущей должности Мишустин был довольно успешен, но у него почти отсутствует политическое прошлое и в списках потенциальных кандидатов он практически не фигурировал. Статья также рассказывает о его увлечении хоккеем, образовании и карьерном росте.

Euronews свой материал поделил на три условных блока. Первый был о предложении поста премьер-министра Мишустину; второй посвящен реакции остальных на эту идею; а третий — Путину и темам, которые он затронул в своем послании.