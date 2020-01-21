    21 января 2020, 19:59

    Состав нового правительства объявляют в России. Онлайн-трансляция

    Анатолий Минкин

    Состав нового Кабмина объявили в России 21 января. Заседание проходит в Доме Правительства. «360» в режиме реального времени рассказывает главное о назначениях.


    20:27. Федеральные министры

    Министр просвещения — Сергей Кравцов

    Министр транспорта — Евгений Дитрих

    Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев

    Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

    Министр спорта — Олег Матыцин

    Министр внутренних дел (МВД) — Владимир Колокольцев

    Министр юстиции — Константин Чуйченко

    Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков

    Министр иностранных дел — Сергей Лавров

    Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

    Министр культуры — Ольга Любимова

    Министр энергетики — Александр Новак

    Министр цифрового развития, связи и и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

    Министр экономического развития — Максим Решетников

    Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

    Министр здравоохранения — Владимир Мурашко

    Министр труда и социальной защиты — Котяков

    Министр обороны — Сергей Шойгу

    Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

    20:26 Правительство начало первое заседание в обновленном составе.

    20:24 ❗️❗️❗️ Таким образом, места в новом Кабмине не получили Мединский, Скворцова, Орешкин, Топилин, Колобков, Коновалов, Носков, Котюков, Васильев.

    20:22 Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин

    Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

    Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    20:20 ⚡️Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, бывший министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    20:20 Посты сохранили глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

    20:19 Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

    20:15 ⚡️⚡️⚡️ В Кабмин приходят:

    Мурашко - министр здравоохранения

    Кравцов - министр просвещения

    Котяков - министр труда и социальной защиты РФ

    Любимова — министр культуры

    Чуйченко — министр юстиции

    Матыцин - министр спорта

    Фальков — министр науки и высшего образования

    Якушев — министр строительства и ЖКХ

    20:14 Свой пост также сохранит глава МВД Александр Колокольце, министром энергетики останется Александр Новак.

    20:11 ⚡️⚡️⚡️ Сергей Лавров сохранит пост главы МИД, а Сергей Шойгу - министра обороны.

    20:11 Владимир Путин отметил, что новый состав правительства получился сбалансированным. «У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но также у нас большое обновление», — подчеркнул президент.

    20:10 Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первое заседание нового кабинета министров пройдет 21 января.

    20:09 Новыми вице-премьерами стали: Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

    20:03 Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР.

    20:02 Посты вице-премьеров сохранили курировавшие ОПК и социальный блок Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Также в должности остался вице-премьер — постпред в ДВФО Юрий Трутнев.

    20:00 Первым вице-премьером назначен бывший помощник президента России по экономике Андрей Белоусов. Ранее эту должность совмещал министр финансов Антон Силуанов.

    19:58 Путин подписал указ о новом правительстве.

    Прошлый кабинет министров ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, через несколько часов после обращения президента России Владимиру Путину к Федеральному собранию.

    После этого на пост нового председателя правительства президент предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев перешел на работу в Совет безопасности на должность заместителя председателя.

    До назначения нового правительства руководители министерств и ведомств сохраняли свои посты с приставкой исполняющие обязанности.

    Отставку правительства Дмитрий Медведев объяснил тем, что президент объявил о масштабной работе по изменению политической системы. Для этого российский лидер должен быть полностью свободен в своих действиях без отвлечения внимания на какие-либо факторы.