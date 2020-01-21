Состав нового правительства объявляют в России. Онлайн-трансляция

Состав нового Кабмина объявили в России 21 января. Заседание проходит в Доме Правительства. «360» в режиме реального времени рассказывает главное о назначениях.



20:27. Федеральные министры

Министр просвещения — Сергей Кравцов

Министр транспорта — Евгений Дитрих

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

Министр спорта — Олег Матыцин

Министр внутренних дел (МВД) — Владимир Колокольцев

Министр юстиции — Константин Чуйченко

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков

Министр иностранных дел — Сергей Лавров

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

Министр культуры — Ольга Любимова

Министр энергетики — Александр Новак

Министр цифрового развития, связи и и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

Министр экономического развития — Максим Решетников

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

Министр здравоохранения — Владимир Мурашко

Министр труда и социальной защиты — Котяков

Министр обороны — Сергей Шойгу

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

20:26 Правительство начало первое заседание в обновленном составе.

20:24 ❗️❗️❗️ Таким образом, места в новом Кабмине не получили Мединский, Скворцова, Орешкин, Топилин, Колобков, Коновалов, Носков, Котюков, Васильев.

20:22 Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

20:20 ⚡️Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, бывший министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

20:20 Посты сохранили глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

20:19 Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

20:15 ⚡️⚡️⚡️ В Кабмин приходят:

Мурашко - министр здравоохранения

Кравцов - министр просвещения

Котяков - министр труда и социальной защиты РФ

Любимова — министр культуры

Чуйченко — министр юстиции

Матыцин - министр спорта

Фальков — министр науки и высшего образования

Якушев — министр строительства и ЖКХ

20:14 Свой пост также сохранит глава МВД Александр Колокольце, министром энергетики останется Александр Новак.

20:11 ⚡️⚡️⚡️ Сергей Лавров сохранит пост главы МИД, а Сергей Шойгу - министра обороны.

20:11 Владимир Путин отметил, что новый состав правительства получился сбалансированным. «У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но также у нас большое обновление», — подчеркнул президент.

20:10 Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первое заседание нового кабинета министров пройдет 21 января.

20:09 Новыми вице-премьерами стали: Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

20:03 Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР.

20:02 Посты вице-премьеров сохранили курировавшие ОПК и социальный блок Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Также в должности остался вице-премьер — постпред в ДВФО Юрий Трутнев.

20:00 Первым вице-премьером назначен бывший помощник президента России по экономике Андрей Белоусов. Ранее эту должность совмещал министр финансов Антон Силуанов.

19:58 Путин подписал указ о новом правительстве.

Прошлый кабинет министров ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, через несколько часов после обращения президента России Владимиру Путину к Федеральному собранию.

После этого на пост нового председателя правительства президент предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев перешел на работу в Совет безопасности на должность заместителя председателя.

До назначения нового правительства руководители министерств и ведомств сохраняли свои посты с приставкой исполняющие обязанности.

Отставку правительства Дмитрий Медведев объяснил тем, что президент объявил о масштабной работе по изменению политической системы. Для этого российский лидер должен быть полностью свободен в своих действиях без отвлечения внимания на какие-либо факторы.