Состав нового правительства объявляют в России. Онлайн-трансляция
20:27. Федеральные министры
Министр просвещения — Сергей Кравцов
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
Министр спорта — Олег Матыцин
Министр внутренних дел (МВД) — Владимир Колокольцев
Министр юстиции — Константин Чуйченко
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр культуры — Ольга Любимова
Министр энергетики — Александр Новак
Министр цифрового развития, связи и и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
Министр экономического развития — Максим Решетников
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр здравоохранения — Владимир Мурашко
Министр труда и социальной защиты — Котяков
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
20:26 Правительство начало первое заседание в обновленном составе.
20:24 ❗️❗️❗️ Таким образом, места в новом Кабмине не получили Мединский, Скворцова, Орешкин, Топилин, Колобков, Коновалов, Носков, Котюков, Васильев.
20:22 Министр природных ресурсов и экологии — Кобылкин
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
20:20 ⚡️Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, бывший министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
20:20 Посты сохранили глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
20:19 Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
20:15 ⚡️⚡️⚡️ В Кабмин приходят:
Мурашко - министр здравоохранения
Кравцов - министр просвещения
Котяков - министр труда и социальной защиты РФ
Любимова — министр культуры
Чуйченко — министр юстиции
Матыцин - министр спорта
Фальков — министр науки и высшего образования
Якушев — министр строительства и ЖКХ
20:14 Свой пост также сохранит глава МВД Александр Колокольце, министром энергетики останется Александр Новак.
20:11 ⚡️⚡️⚡️ Сергей Лавров сохранит пост главы МИД, а Сергей Шойгу - министра обороны.
20:11 Владимир Путин отметил, что новый состав правительства получился сбалансированным. «У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но также у нас большое обновление», — подчеркнул президент.
20:10 Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первое заседание нового кабинета министров пройдет 21 января.
20:09 Новыми вице-премьерами стали: Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
20:03 Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР.
20:02 Посты вице-премьеров сохранили курировавшие ОПК и социальный блок Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Также в должности остался вице-премьер — постпред в ДВФО Юрий Трутнев.
20:00 Первым вице-премьером назначен бывший помощник президента России по экономике Андрей Белоусов. Ранее эту должность совмещал министр финансов Антон Силуанов.
19:58 Путин подписал указ о новом правительстве.
Прошлый кабинет министров ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, через несколько часов после обращения президента России Владимиру Путину к Федеральному собранию.
После этого на пост нового председателя правительства президент предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру утвердили депутаты Госдумы. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев перешел на работу в Совет безопасности на должность заместителя председателя.
До назначения нового правительства руководители министерств и ведомств сохраняли свои посты с приставкой исполняющие обязанности.
Отставку правительства Дмитрий Медведев объяснил тем, что президент объявил о масштабной работе по изменению политической системы. Для этого российский лидер должен быть полностью свободен в своих действиях без отвлечения внимания на какие-либо факторы.