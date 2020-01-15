«Тихий оптимизм». Как зарубежные СМИ писали о послании Путина

Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию. Речь президента затронула темы повышения рождаемости, бедности и экологии. Он также предложил расширить полномочия парламента и внести правки в Конституцию России. Зарубежные СМИ внимательно следили за речью президента. «360» рассказывает, на что они обратили внимание.

У «Би-би-си» вышел материал с заголовками о намерении Путина повысить рождаемость в стране. Отмечается, что президент пообещал увеличить материнский капитал и начать его выплаты с рождения первого ребенка, а не второго. В статье уделено место и разбору причин, по которым в России и других странах есть проблемы с рождаемостью. В конце кратко рассказано о других пунктах речи президента.

Сайт телеканала CNBC в статье сделал акцент на двух темах: вооружение и экономика. «Президент России Владимир Путин в своем ежегодном обращении к законодателям заявил, что Россия лидирует в мире по вооружению, но добавил, что страна не представляет угрозы», — гласят первые строки.

Автор материала также отмечает, что обращение президента происходило «на фоне тихого оптимизма в отношении экономики и геополитики страны».

Агентство «Анадолу» решило привлечь внимание читателей громким заголовком: «Путин предупреждает о возможной мировой войне». Статья сосредоточилась в основном на словах российского лидера о региональных конфликтах на Ближнем Востоке и вооружении.

Коротко и емко о самых важных пунктах послания Владимира Путина рассказала немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Автор написал о предстоящем референдуме, увеличении помощи бедным семьям и сосредоточенности на повышении рождаемости.

Упомянутые издания смогли отличиться некоторой оригинальностью при подаче материала. Большая часть иноСМИ выпустила статьи с заголовками об изменении Конституции и желании президента России «ослабить своего преемника».

По мнению France 24, расширения полномочий парламента и Кабинета министра — это шаг, который может предвещать намерение Владимира Путина перейти на новую должность по истечении его нынешнего президентского срока.

Британская The Guardian отмечает, что ожидания от послания Путина в этот раз были высокими. СМИ предполагали, что прямые эфиры будут транслироваться на зданиях Москвы, но слухи оказались ложными.

«Речь была в основном сфокусирована на темах бедности и социальной поддержки. <…> Тем не менее план Путина по конституционным изменениям получил наибольшее внимание», — замечают в статье.

И это довольно иронично, поскольку сама газета в заголовок вынесла именно слова про Конституцию.

The Independent послание президента охарактеризовал как «непривычно короткое», а предложения по внесению изменений в Конституцию «драматичными». Подмечено было и то, что вопреки ожиданиями Путин почти не говорил о внешней политике и ни разу не упомянул Украину.