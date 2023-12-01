Мир 01 декабря 2023, 13:49 Слышит голоса, но давления нет. Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине Зеленский: Запад призывал к переговорам с Россией, но без давления Lex CÃƒÂ°Mara/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. Однако давления пока нет, рассказал украинский лидер в интервью Associated Press.

«Некоторые голоса всегда слышны», — сказал он.

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Зеленский добавил, что Украина ощутила последствия переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС.

«Только слепой не признает этого», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский объявил о новой стадии конфликта с Россией. По его словам, ситуация осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре. Теперь Украина собралась сосредоточиться на обороне вместо контрнаступления. ВСУ уже потеряли много бойцов из-за плохой подготовки и нарушений устава.

Россия неоднократно призывала украинскую сторону к мирным переговорам. Но офис Зеленского отверг идею общения с Россией.