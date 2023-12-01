01 декабря 2023, 13:49
Слышит голоса, но давления нет. Зеленский сделал неожиданное признание о конфликте на Украине
Зеленский: Запад призывал к переговорам с Россией, но без давления
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. Однако давления пока нет, рассказал украинский лидер в интервью Associated Press.
«Некоторые голоса всегда слышны», — сказал он.
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Зеленский добавил, что Украина ощутила последствия переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС.
«Только слепой не признает этого», — подчеркнул Зеленский.
Зеленский объявил о новой стадии конфликта с Россией. По его словам, ситуация осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре. Теперь Украина собралась сосредоточиться на обороне вместо контрнаступления. ВСУ уже потеряли много бойцов из-за плохой подготовки и нарушений устава.
Россия неоднократно призывала украинскую сторону к мирным переговорам. Но офис Зеленского отверг идею общения с Россией.
Владимир Зеленский
ВСУ
Переговоры
Украина
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