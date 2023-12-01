Мир 01 декабря 2023, 08:50 ВСУ понесли большие потери из-за низкой подготовки военнослужащих Офицер Марочко: в ВСУ выросло число небоевых потерь

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Украинские войска потеряли много бойцов из-за плохой подготовки и нарушений устава. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По полученной информации, процентное соотношение небоевых потерь в украинских подразделениях имеет стабильную тенденцию роста», — отметил он.

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Марочко добавил, что многие украинские военные не прошли полноценное обучение и не получили необходимых навыков. Из-за этого в рядах ВСУ растет число смертей, связанных с неосторожным обращением с оружием и боеприпасами. Солдаты также нарушают устав и меры безопасности, из-за чего фиксируется рост несчастных случаев и небоевых потерь.

Ранее украинская армия столкнулась с проблемами со спутниковой связью на Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях. Боевикам пришлось перейти на незащищенные каналы и проводить переговоры, используя только таблицу шифрования. По словам Марочко, такой вид связи является небезопасным и легко пеленгуется.