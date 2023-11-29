Мир 29 ноября 2023, 16:33 Офис Зеленского отверг идею переговоров с Россией о мире Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг идею мирных переговоров с РФ Rai Press Office/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина отвергла идею переговоров с Россией о мирном соглашении. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких „реальных переговоров о мире“ не было и не могло быть», — написал он.

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Как ранее заявили в МИД РФ, на самом деле Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. Элиты не хотели миром решать конфликт, а настаивали на боевых действиях. Тупость и жадность западных стран поставили украинское государство на колени.

Весной 2022 года Россия требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским. Также страна говорила о независимости ДНР и ЛНР, исходя из необходимости защитить русскоязычное население Донбасса. Как отмечал глава российской делегации Владимир Мединский, Украина могла спасти сотни тысяч жизней своих солдат. Сейчас заключение мира возможно лишь при условии выполнения целей и задач спецоперации.