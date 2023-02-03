Эксклюзив 03 февраля 2023, 13:25 Слух о передаче России 20% территории Украины назвали частью информационной войны Политолог Мартынов: слух о передаче России 20% земель Украины — часть информационной войны РИА «Новости»

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Появление слухов и абсурдных новостей, основанных на различных анонимных источниках, является частью информационно-психологической войны. Об этом «360» заявил политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Таким образом он оценил статью немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung о переговорах главы ЦРУ Роберта Бернса с Кремлем. Стороны якобы обсуждали передачу России 20% территории Украины в обмен на прекращение спецоперации.

По словам политолога, единственная правдивая информация в материале немецкого издания — это имя, фамилия и должность руководителя американской спецслужбы.

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«Это полная чушь, но в условиях информационно-психологической войны заходит все что угодно. Главный принцип — не дать объекту воздействия времени на рефлексию. То есть чем меньше вы думаете и осмысливаете данную информацию, тем сильнее акторы добиваются своей цели», — заявил Мартынов.

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Директор Международного института новейших государств добавил, что комментарии и оценка подобных сообщений делают из человека непосредственного участника информационной войны, выступающего на стороне противника.

Сообщение немецкой газеты о том, что глава ЦРУ предлагал России отдать 20% украинской территории для завершения конфликта опровергли в Белом доме и Кремле.

Заместитель председателя Совета по национальной безопасности при администрации президента США Шон Дэвитт назвал данные журналистов «неточными».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел статью в немецкой газете уткой. Он подчеркнул, что Бернс не приезжал в Москву в январе.