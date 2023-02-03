Важное 03 февраля 2023, 12:48 Песков опроверг сообщения о предложении США по Украине Песков назвал уткой слухи о предложении США 20% украинских территорий России РИА «Новости»

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Появившаяся в СМИ информация о том, что Соединенные Штаты якобы предлагали России взять 20% территории Украины для завершения конфликта, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Это утка», — сказал он, комментируя слухи о предложении главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса России.

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Песков также опроверг сообщения о том, что Бернс приезжал в январе в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.

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В швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась статья о том, что глава ЦРУ якобы предложил России и Украине в середине прошлого месяца план «мирного урегулирования» конфликта. Он заключался, в частности, в том, чтобы передать РФ около 20% украинской территории.

В Соединенных Штатах эти сообщения уже опровергли. Представитель Белого дома Шон Дэвитт назвал такую информацию «неточной».