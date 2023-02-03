Мир 03 февраля 2023, 03:44 США предлагали Украине отдать России 20% территории — СМИ NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал Украине передать России 20% территории в обмен на мир РИА «Новости»

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Глава ЦРУ Уильям Бернс предложил Украине передать России пятую часть своей территории в обмен на завершение спецоперации. Такое поручение ему дал президент США Джо Байден, сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Авторы статьи утверждают, что киевским властям предложили «мир за землю», а российской стороне — «земля за мир».

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«Говорят, что „земля“ составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса», — отмечено в материале.

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Обе стороны не согласились на подобные решения по мирному урегулированию. После того, как план Байдена провалился, американский лидер решил отправить в зону боевых действий танки Abrams.

Администрация президента США Джо Байдена ранее анонсировала смену своей стратегии по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией. Американские власти намеренно наращивают поддержку ВСУ, чтобы заставить российские власти сесть за стол переговоров.