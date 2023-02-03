Мир 03 февраля 2023, 11:03 Белый дом не подтвердил слухи о предложении ЦРУ передать России 20% территории Украины Белый дом и ЦРУ опровергли слухи, что Бернс предлагал России 20% Украины White House

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Зампредставителя Совета по нацбезопасности при Белом доме США Шон Дэвитт заявил, что директор ЦРУ Уильям Бернс не предлагал отдать России 20% украинской территории для завершения конфликта. Дэвитт назвал такие данные «неточными». Об этом написало издание Newsweek.

Сотрудник ЦРУ также рассказал изданию, что появившаяся информация якобы о предложении Бернса от лица Белого дома является «абсолютно ложной». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не ответил на запрос ресурса, попросившего прокомментировать эту новость.

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Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что глава ЦРУ предложил российской и украинской стороне в середине января 2023 года план «мирного урегулирования» конфликта. По данным издания, Бернс выступил с идеей передать России порядка 20% территории Украины. Такое значение примерно равно территории Донбасса. Газета со ссылкой на немецких политиков уточнила, что киевский режим и РФ отвергли данное предложение.

Также газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщала, что Бернс тайно приезжал в Киев в середине января. Целью его визита якобы было донести украинскому президенту Владимиру Зеленскому свои предположения о военных планах РФ на ближайшее время.

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