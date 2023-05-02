Мир 02 мая 2023, 12:01 Случаи проникновения в Белоруссию диверсантов участились — Лукашенко Лукашенко потребовал принять меры из-за проникновений диверсантов в Белоруссию Официальный сайт президента Республики Беларусь

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности и охране границы. Глава республики заявил, что обстановка вокруг страны остается напряженной, написало информационное агентство БелТА.

Президент подчеркнул, что отложить это совещание было нельзя.

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«Поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Белоруссии разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске. Ее инициировали в рамках развития двухсторонних договоренностей между лидерами двух стран. На повестке был вопрос гарантии со стороны России защиты в случае внешней агрессии. Страны также договорились обсудить расширение рамок совместной группировки войск.