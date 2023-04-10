Важное 10 апреля 2023, 12:39 Белоруссия попросила у России гарантии защиты в случае внешней агрессии Президент Белоруссии Лукашенко попросил у Шойгу гарантии защиты страны от внешней агрессии РИА «Новости»

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Белоруссии необходимы гарантии защиты собственной территории со стороны России в случае внешней агрессии. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил российскому министру оборону Сергею Шойгу, его слова привело БелТА.

Лукашенко отметил, что поднимал тему безопасности на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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«По всем направлениям он меня подержал. Нам нужно определить, какой акт соглашения между странами нужно принять, чтобы обеспечить Белоруссии полную безопасность. На переговорах звучало так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защищает ее, как собственную территорию», - заявил он.