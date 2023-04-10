Армия 10 апреля 2023, 14:14 Россия и Белоруссия обсудят расширение рамок совместной группировки войск — Шойгу Министр обороны РФ Шойгу и президент Белоруссии Лукашенко обсудили слаживание группировки РИА «Новости»

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Боевую подготовку, слаживание и расширение рамок использования совместной группировки войск обсудили в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщило БелТА.

Шойгу подтвердил, что приехал по итогам переговоров президентов двух стран с полномочиями исполнить поручения верховного главнокомандующего. Он поблагодарил белорусских коллег за совместную работу, предоставление пяти оборудованных полигонов и помощь офицеров-инструкторов.

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«Рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали с [президентом России] Владимиром Путиным», — сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не выполнил договоренности о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума, и Россия пообещала в случае агрессии защитить Белоруссию, как свою территорию. Владимир Путин, по его словам, предложил провести ревизию всех межгосударственных договоров и соглашений, чтобы принять новый.

В Кремле 6 апреля прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, за день до этого Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы обеспечения безопасности, напомнили «Известия».