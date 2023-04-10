10 апреля 2023, 12:51
Лукашенко обсудил с Шойгу вопросы обеспечения безопасности
БелТА: Лукашенко проводит в Минске встречу с Шойгу, посвященную вопросам безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске. Ее инициировали в рамках развития двухсторонних договоренностей между лидерами двух стран, сообщило БелТА.
«Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем [Путиным], мы договорились, что вы со специалистами приедете в Белоруссию и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности», — отметил Лукашенко.
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В повестке для обсуждение вопросов — обеспечение безопасности и гарантии для республики от России в случае агрессии. Лукашенко уже обратился к Шойгу с такой просьбой.
В четверг, 6 апреля, президент Владимир Путин сообщил о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Стороны собираются наладить взаимодействие в сфере обороны и безопасности.
Сергей Шойгу
Александр Лукашенко
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