Мир 30 ноября 2023, 09:00 Словацкие дальнобойщики присоединятся к протесту на границе с Украиной RMF: словацкие перевозчики вместе с польскими протестуют на границе с Украиной Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег возле украинской границы. Как сообщила радиостанция RMF FM, коллеги не могут «оставить их одних в этой борьбе».

Словацкие дальнобойщики раскритиковали Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. Поэтому они решили «присоединиться к соседям для защиты своих интересов».

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На польско-украинской границе проходит акция протеста польских перевозчиков. Они требуют, среди прочего: ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на транспортировку товаров, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии. Также есть требование ликвидировать так называемую систему электронной очереди на украинской стороне.

В ответ на действия поляков украинские автомобилисты тоже начали протестовать. Из-за этого 28 ноября ​на подъездной дороге к приграничному городу Медыка в Польше образовались гигантские пробки.

«Группа из примерно 30 человек время от времени — на несколько минут и дольше — заходила на пешеходные переходы, перекрывая движение», — сообщала радиостанция.

Ранее Украина потребовала от Польши разблокировать контрольно-пропускные пункты на границе между странами. Двое украинских водителей умерли в очереди на границу, которая образовалась из-за забастовки. Конфликт на польско-украинской границе может привести к войне между странами.