Мир 26 ноября 2023, 23:57 Возможность войны с Польшей допустили на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: конфликт на границе с Польшей может привести к войне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на польско-украинской границе может привести к полноценному военному столкновению между Польшей и Украиной. Такое мнение озвучил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«[Власти Украины] совершенно не понимают огромной угрозы или специально вид делают. Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей», — заявил эксперт.

Реклама

Олег Соскин допустил, что там в любой момент может произойти «прорыв», который уничтожит саму польско-украинскую границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил польских перевозчиков в создании проблем на границе с Украиной и выразил надежду, что Польша сможет решить эту ситуацию.

Польские перевозчики с начала ноября блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, не пропуская через них коммерческие автомобили. Свою акцию протеста они объясняют тем, что польские водители разоряются и лишаются работы из-за демпинга украинских коллег.