Транспорт 28 ноября 2023, 06:42 Польша попросила Украину отменить электронную регистрацию вернувшихся из Евросоюза порожних фур Кабмин Польши попросил Украину отменить регистрацию пустых фур из ЕС Attila Husejnow/Keystone Press Agency

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Введение электронной очереди на украинской границе осложнило работу польских дальнобойщиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил Украину отменить регистрацию грузовиков, вернувшихся из Евросоюза пустыми, сообщили «Известия».

«Министр попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах», — сообщила пресс-служба министерства.

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Электронная очередь, по словам чиновников, затянула процесс переезда через границу и осложнила работу транспортных компаний. В министерстве инфраструктуры предупредили, что если не принять меры, перевозчики понесут убытки.

Польские дальнобойщики в ноябре в знак протеста начали блокировать переезды на границе с Украиной, не пропуская военные грузы и топливо. Водители пожаловались на угрозы в мессенджерах — им пообещали расправу при въезде на украинскую территорию.