Мир 23 ноября 2023, 21:53 Два украинских водителя погибли в очереди на заблокированном польскими дальнобойщиками КПП Посольство Украины обратилось в МИД Польши после гибели двух водителей на КПП РИА «Новости»

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Украина потребовала от Польши разблокировать контрольно-пропускные пункты на границе между странами после смерти двух украинских водителей в очереди на КПП. Об этом написал украинский посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в соцсети.

Дипломат сообщил, что уже второй украинский водитель умер в очереди на границу, которая образовалась из-за забастовки польских перевозчиков.

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«Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», — написал Василий Зварыч.

Причина смерти украинских водителей неизвестна.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Дальнобойщики преградили дорогу к КПП и не пропускают коммерческие автомобили. Причиной акции протеста стало то, что польские водители начали терять работу из-за конкуренции с украинскими.