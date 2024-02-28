Мир 28 февраля 2024, 00:08 Словам Макрона об отправке бойцов НАТО на Украине нашли объяснение Глава Минобороны Франции: Макрон не говорил об участии НАТО в боях на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении о возможной отправке военных НАТО на Украину не говорил об их участии в боевых действиях. Как сообщил телеканал CNN, с таким заявлением в защиту главы европейской страны выступил министр обороны Себастьян Лекорню.

Он пояснил, что на конференции в Париже главы европейских стран обсуждали различные идеи для расширения помощи Украине, включая помощь в разминировании территорий и дополнительную подготовку военных. Но к единому мнению по этим вопросам участники не пришли.

Реклама

«Это не отправка войск для ведения войны против России. Заявление, что мы ничего не исключаем не является ни слабостью, ни эскалацией», — заявил Лекорню, комментируя слова главы государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистами на итоговой пресс-конференции после встречи с лидерами европейских стран в Париже объявил, что участники встречи пришли к соглашению о создании коалиции по передаче ВСУ ракет среднего и дальнего действия.

Он добавил, что также не исключает введения сухопутных войск НАТО на территорию конфликта, если он пойдет по нежелательному сценарию, которым он считает победу армии России. Макрон добавил, что в условиях ограниченных средств нужно использовать все, что возможно.

Инициативу французского лидера не поддержал ни один из участников встречи. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что реализация идеи Макрона приведет только к еще большей эскалации, что полностью противоречит целям Евросоюза. Он добавил, что даже не готов рассматривать вариант отправки немецких военных на Украину.